La Roma fallisce tre rigori e perde 1-0 con il Lille |Penalty ripetuto e sbagliato tre volte cosa è successo
La formazione di Gasperini perde la seconda partita del maxi-girone con il rimpianto di un incredibile triplo errore dal dischetto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
La Roma supera Beccalossi: sbaglia tre rigori uno dietro l’altro e perde col Lille - Roma incredibile contro il Lille: tre rigori consecutivi sbagliati in appena sei minuti. Secondo ilnapolista.it
La Roma fallisce tre volte il rigore del pari contro il Lille: cosa è successo - È successo qualcosa di incredibile all’Olimpico nella seconda giornata di Europa League tra la Roma e il Lille, nella partita vinta 1- Si legge su corriere.it