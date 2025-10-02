Domenica scorsa il paese di Lucchio si è popolato di decine di visitatori per l’evento " Rocca di Lucchio: l’arte del costruire ", organizzato nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2025 dalla Soprintendenza ABAP di Lucca, Massa Carrara e Pistoia in collaborazione con la parrocchia di San Pietro Apostolo, il Comune di Bagni di Lucca e l’Associazione Lucchio Ambiente. Ai saluti di apertura hanno preso la parola il parroco don Franco Vitali, il vicesindaco Sebastiano Pacini, il presidente dell’Associazione Lucchio Ambiente Pieregidio Pacini e il funzionario archeologo Neva Chiarenza, responsabile unico del progetto di recupero della Rocca, che ha coordinato la giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Rocca di Lucchio e l’arte del costruire