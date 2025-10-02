La rivolta della gioia Storie di fuga e speranza

Ilgiorno.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una festa. Tutta da cantare. Lasciandosi condurre da un coro di bambini. Una festa per chi è stanco di guerra, di violenze, di squallore. Ed è pronto a portare il proprio contributo ne “La rivolta della gioia“ di Cristian Ceresoli, solo stasera in anteprima al Teatro Oscar, per poi debuttare a dicembre in Auditorium a Roma. Appuntamento prestigioso. Che non a caso inaugura la nuova stagione del palcoscenico gestito da Gli incamminati. Sotto il claim: "La pace che cerchiamo". Riflessione dal senso particolarmente forte in queste ore. E che in scena si traduce in un mosaico drammaturgico di musiche e di narrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rivolta - gioia

“La rivolta della gioia“. Storie di fuga e speranza - Ed è pronto a portare il proprio contributo ne “La rivolta del ... Si legge su ilgiorno.it

rivolta gioia storie fugaLa rivolta della gioia, di Cristian Ceresoli (anteprima mondiale) - 30 va in scena al Teatro Oscar di Milano (via Lattanzio 58a) in anteprima mondiale lo spettacolo La rivolta della gioia di Cristian Ceresoli con le voci di Silvia Ga ... Riporta mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Rivolta Gioia Storie Fuga