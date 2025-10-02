La rivolta della gioia Storie di fuga e speranza
Una festa. Tutta da cantare. Lasciandosi condurre da un coro di bambini. Una festa per chi è stanco di guerra, di violenze, di squallore. Ed è pronto a portare il proprio contributo ne “La rivolta della gioia“ di Cristian Ceresoli, solo stasera in anteprima al Teatro Oscar, per poi debuttare a dicembre in Auditorium a Roma. Appuntamento prestigioso. Che non a caso inaugura la nuova stagione del palcoscenico gestito da Gli incamminati. Sotto il claim: "La pace che cerchiamo". Riflessione dal senso particolarmente forte in queste ore. E che in scena si traduce in un mosaico drammaturgico di musiche e di narrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: rivolta - gioia
In un tempo attraversato da guerre e ingiustizie, il Teatro Desidera - Oscar inaugura la stagione con l'anteprima mondiale dello spettacolo “La Rivolta della Gioia”. Un’opera urgente e necessaria, portatrice di un messaggio di pace, concepita da Cristian Ceres - facebook.com Vai su Facebook
“La rivolta della gioia“. Storie di fuga e speranza - Ed è pronto a portare il proprio contributo ne “La rivolta del ... Si legge su ilgiorno.it
La rivolta della gioia, di Cristian Ceresoli (anteprima mondiale) - 30 va in scena al Teatro Oscar di Milano (via Lattanzio 58a) in anteprima mondiale lo spettacolo La rivolta della gioia di Cristian Ceresoli con le voci di Silvia Ga ... Riporta mentelocale.it