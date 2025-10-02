La rivolta della gioia Storie di fuga e speranza

Una festa. Tutta da cantare. Lasciandosi condurre da un coro di bambini. Una festa per chi è stanco di guerra, di violenze, di squallore. Ed è pronto a portare il proprio contributo ne “La rivolta della gioia“ di Cristian Ceresoli, solo stasera in anteprima al Teatro Oscar, per poi debuttare a dicembre in Auditorium a Roma. Appuntamento prestigioso. Che non a caso inaugura la nuova stagione del palcoscenico gestito da Gli incamminati. Sotto il claim: "La pace che cerchiamo". Riflessione dal senso particolarmente forte in queste ore. E che in scena si traduce in un mosaico drammaturgico di musiche e di narrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it