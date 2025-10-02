La rivelazione choc di Robbie Williams | Sono terrorizzato

Ilgiornale.it | 2 ott 2025

Da tempo la star internazionale Robbie Wiiliams non riusciva a capire come mai subisse più degli altri lo stress e soprattutto come, al di là del proprio letto, non riuscisse a trovare una “zona di comfort”. Così ben presto ha deciso di sottoporsi ad alcune visite mediche e sono arrivate diverse diagnosi. Dal 2006 ad oggi sono state ben tre quelle sull’ Adhd (disturbo da deficit di attenzione e iperattività), ma adesso pare che l’artista abbia un quadro meglio delineato davanti a sé. Al podcast "I’m Adhd, You’re Not!" ha raccontato di essersi sottoposto a un test grazie al quale ha capito di “non essere autistico, ma di avere tratti autistici”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

