La riscoperta lunare della difesa | Guardate l’Arsenal non prende mai gol New York Times
Serviva l’abiura epocale di Pep Guardiola per restituire all’arte della difesa un prestigio che in realtà ha sempre avuto ma che era stato surclassato negli ultimi anni proprio dalla “ pornografia del possesso palla ” che lo stesso Guardiola aveva creato. E così da un po’ fioccano articoli e analisi su quanta è bella la solidità, sulla bellezza intrinseca della sofferenza. Un’altra partita dell’Arsenal, un’altra porta inviolata. Mentre tifosi e commentatori si accarezzano il mento e riflettono sull’alchimia offensiva dell’Arsenal, il suo record difensivo è forse dato per scontato. L’ultimo è del New York Times: si sofferma sull’Arsanel, e “scopre” che il segreto della squadra di Arteta non è tanto l’attacco, ma appunto la difesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it