La riconferma di Acquaroli | Anaao Assomed Marche fissa le priorità in tema di sanità regionale
ANCONA – «Le priorità per la sanità marchigiana le abbiamo presentate ai candidati nel corso di un evento e confronto dedicato. In sala oltre al riconfermato presidente Acquaroli c’erano alcuni neoconsiglieri». A dirlo è Daniele Fumelli, segretario di Anaao Assomed Marche, che fissa i punti da. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: riconferma - acquaroli
Marche, i sondaggi parlano chiaro: Acquaroli vede la riconferma
Ultimi sondaggi elezioni regionali Marche, Acquaroli (cdx) in pole per la riconferma col 52% su Ricci (csx), fermo al 46%
Elezioni regionali Marche, exit poll: Acquaroli (cdx) in pole per la riconferma (50-54%) sul candidato di csx Ricci (44-48%)
Edmondo Cirielli candidato in Campania. Dopo la riconferma di Acquaroli nelle Marche, Fratelli d’Italia stringe sul viceministro agli Esteri. Di Ginevra Leganza - facebook.com Vai su Facebook
Edmondo Cirielli candidato in Campania. Dopo la riconferma di Acquaroli nelle Marche, Fratelli d’Italia stringe sul viceministro agli Esteri. Di @GinevraLeganza - X Vai su X
Sanità, candidati governatori a confronto: scintille tra Acquaroli e Ricci - «Rischiose scorciatoie» ovvero le aperture alla formazione universitaria di tipo privata. corriereadriatico.it scrive
Anaao Assomed, 'no ai corsi di medicina privati nelle Marche' - Il sindacato dei medici Anaao Assomed Marche dice no ai corsi di laurea privati in medicina e odontoiatria previsti a Fano (Pesaro Urbino), Ascoli Piceno e Macerata. Come scrive ansa.it