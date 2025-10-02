La ricetta della felicità stasera su Rai 1 la seconda puntata | Rosa sparisce nel nulla

Che fine ha fatto Rosa? Tutta Marina di Romagna è in subbuglio per la sparizione, ma non è l'unico colpo di scena della seconda puntata de La ricetta della felicità in onda stasera su Rai 1 alle 21.30. Secondo appuntamento con La ricetta della felicità, la nuova fiction con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino che stasera torna su Rai 1 con il terzo e quarto episodio. Si parte subito con un colpo di scena che canalizzerà l'attenzione dei protagonisti: Rosa non si trova più. La nonna è sparita nel nulla e di mezzo sembra esserci un album fotografico, così Marta e Susanna uniscono le forze per cercarla anche fuori da Marina di Romagna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

