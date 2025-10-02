La produzione della fiction italiana La ricetta della felicità si distingue non solo per la sua trama coinvolgente, ma anche per le ambientazioni che contribuiscono a creare un’atmosfera autentica e suggestiva. Le riprese sono state realizzate interamente nella regione Emilia-Romagna, con particolare attenzione alla Riviera romagnola, offrendo una rappresentazione vivida di questa zona caratterizzata da tradizioni, paesaggi e architetture tipiche. l’ambientazione nella fiction la ricetta della felicità. marina di romagna: il cuore narrativo della serie. La storia si svolge in una località immaginaria chiamata Marina di Romagna, un borgo costiero che incarna lo spirito delle comunità balneari della regione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La ricetta della felicità: scenari e luoghi delle riprese