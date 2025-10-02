La Ricetta della Felicità anticipazioni terza puntata di giovedì 9 ottobre 2025
Giacomo Campiotti, che su Rai 1 ha già diretto titoli molto amati come Braccialetti Rossi e La Sposa, è dietro la macchina da presa de La Ricetta della Felicità, commedia in quattro prime serate prodotta da Rai Fiction e Stand by me. Una serie leggera, fatta di speranza e buoni sentimenti, che racconta il viaggio di una donna a cui è crollato il mondo addosso, una donna che decide di scoprire la verità e che troverà una nuova famiglia adottiva e allargata che le cambierà la vita. La serie va in onda su Rai 1 da giovedì 25 settembre 2025 alle 21.30 circa. La prima puntata è disponibile su RaiPlay in anteprima, le altre lo sono dopo la messa in onda. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: ricetta - felicit
Suggestioni Press - Solidarietà femminile e riscatto ne "La ricetta della felicità" di Giacomo Campiotti, da stasera su Rai1. http://www.suggestionipress.it/festival/solidariet%C3%A0-femminile-riscatto-ricetta-della-felicit%C3%A0-giacomo-campiotti - facebook.com Vai su Facebook
La ricetta della felicità anticipazioni terza puntata 9 ottobre: Marta aiuta a rilanciare la vecchia balera - La ricetta della felicità continuerà a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Segnala msn.com
Anticipazioni La ricetta della felicità, puntata 9 ottobre 2025/ Ornella porta una ventata di novità - Anticipazioni La ricetta della felicità, la serie con Cristiana Capotondi torna in onda con nuove emozioni ... Da ilsussidiario.net