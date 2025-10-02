La recensione di the smashing machine | il film sportivo con dwayne johnson delude le aspettative

Jumptheshark.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il panorama cinematografico internazionale si arricchisce di un nuovo film che ha suscitato grande interesse: The Smashing Machine. Diretto da Benny Safdie, noto per collaborazioni di successo con il fratello Josh, questa pellicola rappresenta il primo progetto in solitaria del regista e si distingue per un budget ritenuto tra i più elevati mai investiti da A24. La produzione segna anche l’ambiziosa prima interpretazione di Dwayne Johnson in un ruolo drammatico di rilievo, puntando a consolidare la sua carriera come attore serio. In questo approfondimento verranno analizzati aspetti chiave della pellicola, dalla sua struttura narrativa alle performance degli interpreti principali, evidenziando punti di forza e limiti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

la recensione di the smashing machine il film sportivo con dwayne johnson delude le aspettative

© Jumptheshark.it - La recensione di the smashing machine: il film sportivo con dwayne johnson delude le aspettative

In questa notizia si parla di: recensione - smashing

The Smashing Machine: recensione del film di Benny Safdie – Venezia 82

The Smashing Machine, recensione: l’occasione di Dwayne Johnson di cimentarsi con il dramma

The Smashing Machine: la recensione del film con Dwayne Johnson visto a Venezia

The Smashing Machine: la recensione del film con Dwayne Johnson visto a Venezia - Una fisicità esplosiva e difficile da controllare nel ruolo della carriera per Dwayne Johnson che lo rimanda ai tempi in cui era ... Come scrive comingsoon.it

recensione the smashing machine"The Smashing Machine": cosa sappiamo sul nuovo film con Dwayne "The Rock" Johnson? - Il suo nuovo film, "The Smashing Machine", diretto da Benny Safdie, non è il classico blockbuster per famiglie o l’ennesimo capitolo di una saga miliardaria: qui si parla di lotta vera, di cadute, di ... Riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Recensione The Smashing Machine