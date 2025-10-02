La Rai piange il famoso giornalista voce storica di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’

Un altro lutto alla Rai. E’ scomparso a 80 anni un noto giornalista che ha prestato la sua voce anche alle telecronache di “Tutto il calcio minuto per minuto” E’ stata una delle voci di “Tutto il calcio minuto per minuto” nonché uno dei cronisti di 90° Minuto quando tutte le partite di Serie A. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

