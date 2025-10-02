La Rai licenzia Varriale per giusta causa dopo la condanna per stalking e lesioni alla ex compagna

AGI - La Rai ha reso noto di aver risolto il rapporto di lavoro con Enrico Varriale: l'ex giornalista di Rai Sport è stato licenziato "per giusta causa" in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo grado a giugno, in cui Varriale è stato condannato a 10 mesi per lesioni e stalking. Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, era già stato sospeso dalla tv pubblica nel 2022 dopo le accuse per atti persecutori nei confronti di una donna con cui aveva una relazione.     . 🔗 Leggi su Agi.it

