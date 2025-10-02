La Rai licenzia Varriale per giusta causa dopo la condanna per stalking e lesioni alla ex compagna

AGI - La Rai ha reso noto di aver risolto il rapporto di lavoro con Enrico Varriale: l'ex giornalista di Rai Sport è stato licenziato "per giusta causa" in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo grado a giugno, in cui Varriale è stato condannato a 10 mesi per lesioni e stalking. Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, era già stato sospeso dalla tv pubblica nel 2022 dopo le accuse per atti persecutori nei confronti di una donna con cui aveva una relazione. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Rai licenzia Varriale per "giusta causa" dopo la condanna per stalking e lesioni alla ex compagna

In questa notizia si parla di: licenzia - varriale

Enrico Varriale licenziato dalla Rai "per giusta causa" - X Vai su X

Con il «sì» definitivo, in sede deliberante, della commissione Affari costituzionali del Senato, il 4 ottobre, giorno in cui si commemora San Francesco D'Assisi, torna ad essere festa nazionale per legge. La Camera aveva infatti licenziato il testo lo scorso 23 sett Vai su Facebook

Enrico Varriale licenziato dalla Rai per «giusta causa»: il giornalista sportivo è stato condannato per lesioni e stalking - «In data odierna è stato risolto il rapporto di lavoro tra Rai e Enrico Varriale». msn.com scrive

Enrico Varriale licenziato dalla Rai "per giusta causa" - L'azienda ha risolto il rapporto di lavoro con l'ex giornalista di Rai Sport in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo ... Come scrive huffingtonpost.it