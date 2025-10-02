la rai licenzia enrico varriale contratto risolto per giusta causa la dopo condanna penale

La Rai ha reso noto di aver risolto il rapporto di lavoro con Enrico Varriale: l’ex giornalista di Rai Sport è stato licenziato «per giusta causa» in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo grado a giugno, in cui Varriale è stato condannato a 10 mesi per lesioni e stalking. Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, era già stato sospeso dalla tv pubblica nel 2022. 🔗 Leggi su Feedpress.me

