la rai licenzia enrico varriale contratto risolto per giusta causa la dopo condanna penale

Feedpress.me | 2 ott 2025

La Rai ha reso noto di aver risolto il rapporto di lavoro con Enrico Varriale: l’ex giornalista di Rai Sport è stato licenziato «per giusta causa» in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo grado a giugno, in cui Varriale è stato condannato a 10 mesi per lesioni e stalking. Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, era già stato sospeso dalla tv pubblica nel 2022. 🔗 Leggi su Feedpress.me

