La Rai ha risolto il contratto di Enrico Varriale Il giornalista sportivo era stato condannato per stalking e lesioni

La Rai ha risolto il contratto di Enrico Varriale per giusta causa. La decisione formale, non necessariamente collegata, arriva dopo che il 13 giugno scorso il giornalista sportivo di Rai Sport è stato condannato a 10 mesi per stalking e lesioni dal giudice di Roma, che ha imposto a Varriale anche l’obbligo di partecipare periodicamente a un percorso per uomini autori di violenza contro le donne. Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, era già stato sospeso dalla tv pubblica nel 2022 dopo le accuse per atti persecutori nei confronti di una donna con cui aveva una relazione. La sentenza è arrivata quasi tre anni dopo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Rai ha risolto il contratto di Enrico Varriale. Il giornalista sportivo era stato condannato per stalking e lesioni

