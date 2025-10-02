Nuovo dirigente all’Ufficio scolastico territoriale di Monza e Brianza. L’incarico è stato affidato alla professoressa Elena Centemero, già dirigente dell’istituto Ezio Vanoni di Vimercate. Centemero unisce l’esperienza in ambito strettamente scolastico a quella politica, sempre nel settore. Ha nel suo curriculum l’esperienza all’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione; membro del Consiglio superiore della Pubblica istruzione in cui è presidente della Commissione secondo ciclo di istruzione e formazione. È stata membro del Comitato di indirizzo Safi (l’ente per la formazione dei docenti, nell’ambito della Riforma Pnrr). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La “provveditrice“ di Monza. È stata scelta Elena Centemero