La protesta per Gaza travolge la stazione | in migliaia in corteo invadono i binari
La Sumud Flotilla prosegue a piedi. All'appello alla mobilitazione lanciato ieri da piazza Duomo a ridosso dell'assalto alla flotta diretta verso Gaza da parte delle forze israeliane hanno risposto, di nuovo, migliaia di persone. Al culmine di un lungo corteo per le strade cittadine, la marea. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Gaza,intergruppo per pace Palestina protesta: una vergogna premio a salvini Italia-Israele a Montecitorio
L’ambasciatore israeliano va al concerto, la Cgil dell’Auditorium di Roma protesta: “Pensiero al genocidio di Gaza”
Sardegna, protesta pro Palestina contro genocidio a Gaza, cartelli in aeroporti e luoghi pubblici: "Genocidiari non sono benvenuti"
Da Nord a Sud dilaga la protesta degli studenti per Gaza. La Statale di Milano occupata. Domani lo sciopero generale. I manifestanti: "Hanno toccato la Flotilla e allora blocchiamo tutto".
Protesta per Gaza a Torino, i manifestanti occupano i binari. Scontri con la polizia - Partecipato corteo nelle vie della città dopo lo stop alla flottilla. Come scrive msn.com
Sciopero per Gaza, si ferma l'Italia: bloccati i porti, la A1 a Bologna, scontri in stazione a Milano - Giornata di protesta nazionale di 24 ore indetta da Usb e dai sindacati di base in solidarietà alla popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza. Si legge su vanityfair.it