La Promessa anticipazioni 3 ottobre | Cruz e Alonso indagano sulla talpa che ha tradito la famiglia

Movieplayer.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Cruz e Alonso sono determinati a scoprire chi abbia rivelato ai giornali la notizia del matrimonio tra Manuel e Jana. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel e Jana si lasciano coccolare dall'affetto di Antonio e Nica. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Jana e Manuel vivono un momento indimenticabile celebrando una cerimonia di nozze intima e simbolica insieme a Nica e Antonio, gli anziani contadini che li hanno soccorsi e accolti in casa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 3 ottobre: Cruz e Alonso indagano sulla talpa che ha tradito la famiglia

