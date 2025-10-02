La Promessa anticipazioni 3 ottobre | Cruz e Alonso indagano sulla talpa che ha tradito la famiglia
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Cruz e Alonso sono determinati a scoprire chi abbia rivelato ai giornali la notizia del matrimonio tra Manuel e Jana. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel e Jana si lasciano coccolare dall'affetto di Antonio e Nica. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Jana e Manuel vivono un momento indimenticabile celebrando una cerimonia di nozze intima e simbolica insieme a Nica e Antonio, gli anziani contadini che li hanno soccorsi e accolti in casa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni
La Promessa Anticipazioni: Romulo dice addio, segreti e passioni esplodono
La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia
La Promessa Anticipazioni 14 luglio 2025: Cruz e Alonso prendono una decisione su Jana e Manuel!
La Promessa torna con nuovi episodi dal 5 all'11 ottobre 2025 su Rete4! Ecco alcune anticipazioni per farti immergere nella trama. Teresa, Vera, Lope e Marcelo iniziano a sospettare che il marchese avesse un’amante e forse anche un figlio segreto. Intanto - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa, anticipazioni del mese di ottobre: Manuel scopre che Jana è morta • La morte di Jana ha lasciato il segno su tutti: personaggi e telespettatori. Ecco gli ultimi sviluppi della trama. - X Vai su X
La Promessa Anticipazioni 3 ottobre 2025: Manuel e Jana si sposano di nuovo! - Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 3 ottobre 2025. Come scrive msn.com
La Promessa anticipazioni 3 ottobre: Cruz e Alonso indagano sulla talpa che ha tradito la famiglia - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Cruz e Alonso sono determinati a scoprire chi abbia rivelato ai giornali la notizia del matrimonio tra Manuel e Jana. Segnala movieplayer.it