La Profssa Colaleo UniBa alla guida della ricerca mondiale | confermata presidente del gruppo sull’origine della materia
L'italia guida la ricerca mondiale sui rivelatori di particelle. La fisica barese Anna Colaleo, professoressa del Dipartimento Interuniversitario dell'Università e del Politecnico di Bari, è infatti stata riconfermata fino al 2027 presidente del gruppo di lavoro internazionale DRD1 (Detector R&D.
