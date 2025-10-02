La produzione italiana di vino si fermerà a 44 milioni di ettolitri Le stime al ribasso di Legacoop Agroalimentare
Secondo il presidente Cristian Maretti alcune zone subiranno una riduzione del 10% e 20%: "In questo modo si potrà riequilibrare il rapporto tra domanda e offerta, scoraggiando le pratiche speculative". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: produzione - italiana
IVS 2026, la fiera delle valvole verso un nuovo record: settore in crescita, un terzo della produzione italiana tra Milano e Bergamo
Comunicato Stampa: Scanner 3D e SOLIDWORKS si uniscono: l'italiana SolidWorld spinge la produzione industriale
L’industria italiana cade a pezzi: nuovo calo della produzione su base annua
Gli ultimi due copriletti trapuntati unicorni!! MISURE SINGOLA, PRODUZIONE ITALIANA, UNO AZZURRO E UNO ROSA!! Da 29 euro a 15 euro Chi li vuole! Vai su Facebook
Nuovo contratto di produzione per TESEO MK2/E MBDA ha firmato un nuovo contratto di produzione con la Marina Militare italiana per il missile antinave #TESEOMK2E, il sistema di nuova generazione progettato per rispondere alle esigenze operative i - X Vai su X
Italia supera Francia e Spagna nella produzione di vino - La crescita, trainata in particolare dal Sud (+19%), si accompagna a un’ottima qualità delle ... Come scrive quifinanza.it
La produzione industriale italiana cala per il 25esimo mese di fila: i settori più colpiti - Si tratta del 25esimo calo di fila Commentando le ultime stime Istat, il leader del M5s Giuseppe Conte ha ... Segnala fanpage.it