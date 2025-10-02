La produzione italiana di vino si fermerà a 44 milioni di ettolitri Le stime al ribasso di Legacoop Agroalimentare

Secondo il presidente Cristian Maretti alcune zone subiranno una riduzione del 10% e 20%: "In questo modo si potrà riequilibrare il rapporto tra domanda e offerta, scoraggiando le pratiche speculative". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Secondo il presidente Cristian Maretti alcune zone subiranno una riduzione del 10% e 20%: "In questo modo si potrà riequilibrare il rapporto tra domanda e offerta, scoraggiando le pratiche speculative".

