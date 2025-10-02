La primatologa Jane Goodal è morta a novantuno anni

La primatologa e ambientalista Jane Goodall è morta a novantuno anni, in California, mentre ancora percorreva il mondo per portare la sua voce in difesa del pianeta. Non è frequente che la scienza produca figure capaci di oltrepassare i confini della disciplina per trasformarsi in icone globali, simboli di un modo diverso di guardare alla vita e al futuro. Goodall lo è stata. Non soltanto per aver rivoluzionato lo studio dei primati, ma perché ha costretto l’umanità a interrogarsi su di sé. “L’ombra dell’uomo”, letto da generazioni di studenti, appassionati e ambientalisti ha contribuito a cambiare la percezione degli animali come esseri senzienti, capaci di emozioni e culture. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

