La prima perla europea di Orsolini non sblocca il Bologna è solo pari col Friburgo

Bologna, 2 ottobre 2025 – Niente da fare. Neanche il Dall’Ara da coppa risveglia un Bologna ancora sulle gambe e che non va oltre il pari contro il Friburgo, timido nel primo tempo, di spinta nel secondo tempo, ad impattare il tap-in di Orso con il penalty di Adamu. Alla fine sarà un pareggio giusto per quanto visto, certamente più prezioso per i tedeschi che per la squadra di Italiano, che muove a rilento la classifica e, ora, con due partite in meno sul calendario continentale. Dall’Ara da cartolina con Maratona luccicante sullo sfondo e un bel sole al tramonto, al color di Europa League: la cornice ideale per il ritorno casalingo tra le stelle, otto mesi dopo la storica prima vittoria in Champions sul Dortmund. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La prima perla europea di Orsolini non sblocca il Bologna, è solo pari col Friburgo

In questa notizia si parla di: prima - perla

Ecco Gyökeres: la prima firma con l'Arsenal è una perla

Roma, prima batosta: la perla del Cholito Simeone regala i tre punti al Toro nella settimana del Derby

VISSO - Sarà la prima opera pubblica avviata nel centro della Perla dei Sibillini. Il sindaco Rosella Sensi: «Passo importante verso il ritorno alla normalità». Il piano delle altre opere - facebook.com Vai su Facebook

Candellone chiude i giochi così Prima vittoria perla Juve Stabia + 3 #SpeziaJuveStabia #SerieBKT #DAZN - X Vai su X

Europa League, Bologna-Friburgo 1-1: Orsolini non basta ai rossoblù, Adamu firma il pari - Il Bologna ha rimandato nuovamente l'appuntamento con il primo successo in Europa League e al Dall'Ara contro il Friburgo non è andato oltre l'1- msn.com scrive

Orsolini stende il Como: prima gioia Bologna. Doccia fredda Atalanta, Cutrone evita il ko Parma - Poche emozioni nella prima metà di gioco, con l'Atalanta che guadagna la prima occasione colpendo il palo con Scamacca. Lo riporta tuttosport.com