La Porsche la neve la tragedia sfiorata | così cambiò il destino di Vincenzo Guerini

Dopo il debutto in azzurro e le grandi attese con la Fiorentina, la corsa del centroca si fermò contro un guardrail: nello schianto del 1975 rischiò l’amputazione della gamba destra e le conseguenze furono troppo gravi per tornare in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Porsche, la neve, la tragedia sfiorata: così cambiò il destino di Vincenzo Guerini

