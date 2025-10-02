La Porsche Cayenne Electric ridefinisce gli interni del futuro
(Adnkronos) – La nuova Porsche Cayenne Electric porta l’abitacolo a un livello mai visto, trasformandolo in un vero spazio esperienziale dove il DNA sportivo Porsche incontra la più avanzata innovazione digitale. Il cuore del progetto è il Flow Display, il più grande schermo mai realizzato per una Porsche: curvo, perfettamente integrato e di utilizzo intuitivo. A . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
