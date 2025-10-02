La Porsche Cayenne Electric ridefinisce gli interni del futuro

Periodicodaily.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La nuova Porsche Cayenne Electric porta l’abitacolo a un livello mai visto, trasformandolo in un vero spazio esperienziale dove il DNA sportivo Porsche incontra la più avanzata innovazione digitale. Il cuore del progetto è il Flow Display, il più grande schermo mai realizzato per una Porsche: curvo, perfettamente integrato e di utilizzo intuitivo. A . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: porsche - cayenne

Porsche Cayenne: in arrivo la versione elettrica del Suv tedesco

Porsche Cayenne: alla guida della prima serie nella sua variante Turbo S da 521 Cv

Porsche Cayenne elettrica si ricarica senza cavo, basta un tappetino

porsche cayenne electric ridefinisceCayenne Electric: Porsche ridefinisce gli interni del futuro - La nuova Porsche Cayenne Electric 2025 introduce il Flow Display e una gamma di personalizzazioni senza precedenti per guidatore e passeggeri. Secondo quotidianomotori.com

Arriva la Porsche Cayenne elettrica: può essere la soluzione contro i motori termici | Caratteristiche da urlo - A breve troveremo sul mercato la nuova Porsche Cayenne elettrica, che potrà essere la soluzione finale per affossare i motori termici. Si legge su solomotori.it

Cerca Video su questo argomento: Porsche Cayenne Electric Ridefinisce