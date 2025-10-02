La pittura libera è protagonista a ' Stimolarte' la nuova mostra collettiva esposta al palazzo comunale di Bertinoro

Sabato 4 ottobre al palazzo comunale di Bertinoro apre i battendi la mostraStimoLarte’, organizzata da Eleonora Baiardi in collaborazione con il Comune di Bertinoro. Come avviene già da vari anni, Eleonora Baiardi porta sul ‘balcone di Romagna’ le opere dei partecipanti agli incontri di pittura. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: pittura - libera

