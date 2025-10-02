La pirateria contro la Flotilla e il senso di Netanyahu per la pace

It.insideover.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minacce, pirateria marittima, sequestro di persona, furto (delle imbarcazioni e dei beni, personali e non), e altre fattispecie di reato sono state consumate tra ieri sera e stanotte dall’IDF, e dalle autorità israeliane da cui dipendono, nelle acque internazionali prospicenti Gaza, mentre le autorità dei Paesi dei cittadini contro i quali venivano commessi tali reati si limitavano a chiedere, queruli, ai criminali in questione di non usare violenza. Tale la follia dilagante nel mondo da quando il Diritto è stato bombardato a Gaza, insieme a una moltitudine di inermi. Non potendo legittimare tale barbarie, i corifei della Hasbara nostrani, interpellati sul tema, hanno tirato in ballo la guerra in corso, che renderebbe giustificabili tali azioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

la pirateria contro la flotilla e il senso di netanyahu per la pace

© It.insideover.com - La pirateria contro la Flotilla e il senso di Netanyahu per la pace

In questa notizia si parla di: pirateria - flotilla

Freedom Flotilla, abbordaggio Handala è un atto di pirateria

Freedom Flotilla: “Abbordaggio Handala è pirateria Internazionale”

Global Sumud Flotilla, Fratoianni (Avs): Attacco? "Atto di pirateria e terrorismo internazionale" – Il video

pirateria contro flotilla sensoErdogan, 'da Israele atto di pirateria contro la Flotilla' - "Condanno la pirateria contro la Global Sumud Flotilla, che si proponeva di attirare l'attenzione sulla barbarie". Segnala msn.com

pirateria contro flotilla sensoGli attivisti della Flotilla hanno vinto contro una politica inetta - L’iniziativa della Global Sumud Flotilla ha probabilmente già raggiunto il suo obiettivo politico, allo stesso tempo scuotendo il sistema politico italiano e di altri paesi europei. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Pirateria Contro Flotilla Senso