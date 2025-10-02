La pioggia allaga vie e box ma nessuno risolve il problema | la denuncia di una cittadina

Lecceprima.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SPIAGGIABELLA (Lecce) – Le vie di Spiaggiabella allagate dalle piogge delle ultime ore: la denuncia di una lettrice, che va a sommarsi alle diverse lamentele che giungono dalle marine leccesi. La segnalazione, dal litorale adriatico, è giunta infatti nel pomeriggio di oggi ed è relativa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pioggia - allaga

Nel nubifragio la pioggia sfonda il vetro e allaga la stanza sotterranea di 8 stagionali addormentati: "Inaccettabile lavorare così" - VIDEO

Dopo i lavori alle fogne la strada si allaga alla prima pioggia | FOTO

L'abbondante pioggia allaga il sottopasso, l'auto resta intrappolata: l'intervento di sanitari e vigili del fuoco

“La pioggia allaga vie e box, ma nessuno risolve il problema”: la denuncia di una cittadina - Una lettrice, nel pomeriggio di oggi, ha segnalato il grave disagio registrato a Spiaggiabella, la marina leccese, a seguito delle piogge delle ultime ore ... Lo riporta lecceprima.it

Strade trasformate in fiumi: le vie di Blevio completamente allagate a causa delle piogge - Strade trasformate in fiumi: le vie di Blevio completamente allagate a causa delle piogge Nel video le vie del paese della provincia di Como completamente allagate a causa delle forti precipitazioni ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pioggia Allaga Vie Box