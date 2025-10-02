La pausa al bar diventa sempre più ' amara' | a Ferrara il secondo caffè più caro d' Italia
Secondi in Italia per prezzo del caffè. Non è una posizione invidiabile quella che Ferrara conquista all’interno dello studio del Centro di formazione e ricerca sui consumi in collaborazione con Assoutenti circa il cosiddetto caro-tazzina. Come riportato dall’Osservatorio Mimit, infatti, la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
