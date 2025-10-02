Un minuto di silenzio per i bambini morti in Palestina "e tutte le altre vittime innocenti del conflitto". Si è aperto così, martedì, il dibattito in consiglio comunale su Gaza. A portare in aula la questione palestinese l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza, per chiedere al governo "il riconoscimento dello Stato libero di Palestina" e al Comune "il gemellaggio di Rimini con un città palestinese". Il dibattito si è fatto da subito infuocato, nonostante il discorso in apertura diJamil Sadegholvaad, che parla ai consiglieri e al pubblico in aula con il cuore in mano. "Io, di papà persiano, ho un nome arabo non a caso – dice il sindaco – E la vicinanza della mia famiglia alla tragedia del popolo palestinese mi accompagna da bambino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Palestina infiamma il consiglio. Omaggio alle vittime, poi la bagarre