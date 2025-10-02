La nuova via Manzoni pedonale lunedì i cantieri | disposte le prime chiusure al traffico

Il Comune di Bari ha pubblicato l'ordinanza divieto di sosta e fermata con rimozione, chiusura al traffico veicolare su via Manzoni e occupazione di suolo pubblico su piazza Risorgimento, necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori di riqualificazione di via Manzoni, il cui avvio è atteso. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: nuova - manzoni

Nuova occupazione a Milano: migranti riprendono l'ex liceo Manzoni

Milano, nuova occupazione dell'ex liceo Manzoni

Dal 6 ottobre i cantieri per la nuova via Manzoni. Il Comune: "Procederemo per isolati"

Il Teatro Manzoni ha aperto le sue porte alle prove de ’, `, nuova produzione di Teatri di Pistoia diretta da . Il capolavoro di #LuigiPirandello prende vita in un allestimento che mette in scena, con ironi - facebook.com Vai su Facebook

La nuova stagione del Teatro Manzoni all'insegna della grande Prosa... ma anche di musica e risate #teatromanzoni #nuovastagione #16settembre https://tgcom24.mediaset.it/spettacolo/teatro-manzoni-nuova-stagione-prosa_103550463-202502k.shtml… - X Vai su X

Nuova via Manzoni, incontro con cittadini e commercianti - Nella sala dell’ex tesoreria di Palazzo di Città è stato presentato il progetto esecutivo Incontro pubblico a Bari, aperto a cittadini e commercianti, per presentare il progetto esecutivo e il cronopr ... Si legge su ambienteambienti.com

Una nuova isola pedonale davanti alle scuole - Una nuova isola pedonale fa capolino davanti ai plessi scolastici di Bresso. Da ilgiorno.it