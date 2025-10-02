La nuova mappa di Instagram arriva in Italia | così si può condividere la propria posizione in tempo reale con gli amici ma ecco i rischi

Instagram ha introdotto lo scorso agosto negli Stati Uniti una nuova funzione che consente agli utenti di condividere e visualizzare le posizioni degli altri su una mappa e adesso è arrivata anche in Italia. La novità, che era già disponibile in altre piattaforme come Snapchat, WhatsApp e Facebook, ha generato reazioni contrastanti tra gli iscritti. La nuova mappa, posizionata nella parte superiore della casella dei messaggi, permette di “ condividere la propria posizione in tempo reale mentre si utilizza l’app “, ha spiegato Meta. L’azienda ha precisato che “l’opzione è disattivata di default” e che “gli utenti devono scegliere volontariamente di attivarla”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La nuova mappa di Instagram arriva in Italia: così si può condividere la propria posizione in tempo reale con gli amici, ma ecco i rischi

In questa notizia si parla di: nuova - mappa

Nuova mappa “firmata“ . Pro loco

Da Esquilino e Termini alle vie del centro: la nuova mappa della microcriminalità a Roma

La nuova mappa del potere high tech. Pechino insidia il primato americano

PNRR e fondi nazionali: la nuova mappa della salute a Comune di Rimini. Entro il 2027 strutture moderne, posti letto aggiuntivi e servizi potenziati in tutta la provincia @fanpiùattivi - facebook.com Vai su Facebook

Fondazioni, Collezioni, Musei. La nuova mappa dell’arte della Parigi postolimpica https://ift.tt/q0wz7KY - X Vai su X

Le mappe di Istagram sono arrivate in Italia, ma forse faresti meglio a non attivarle - La nuova funzione permette di condividere la posizione in tempo reale con amici selezionati, ma esperti e utenti mettono in guardia sui pericoli di oversharing ... fanpage.it scrive

La mappa di Instagram arriva in Italia: tra novità social e rischi per i minorenni. Trovate i vostri amici o disattivatela subito, ecco come - Da ottobre Instagram ha attivato anche in Italia la nuova mappa degli amici, che consente agli utenti di visualizzare la posizione geografica precisa dei propri contatti e i contenuti, come post e sto ... Da orizzontescuola.it