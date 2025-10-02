La nuova fidanzata di Raoul Bova è un’attrice famosissima | il suo nome vi lascerà senza parole

Raoul Bova ha voltato pagina. Dopo la fine della sua relazione con Rocio Munoz Morales, che ha segnato la conclusione di un lungo capitolo sentimentale, l'attore sembra aver trovato un nuovo equilibrio e una nuova compagna. A confermare i rumors che circolavano da settimane è stata una recente rivelazione di Affari Italiani, secondo cui il cuore di Bova ora batterebbe per una collega che il pubblico televisivo conosce molto bene. I due sono stati sorpresi insieme in atteggiamenti teneri e pare che tra di loro ci sia un legame nato lentamente, alimentato dalla stima reciproca e cresciuto con il tempo.

