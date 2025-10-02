La nuova app Google Home è già disponibile in Italia ma non per tutti gli utenti

Google ha rivoluzionato l'ecosistema per la smart home con Gemini for Home e una nuova veste dell'app Google Home, già disponibile in Italia. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

la nuova app google home è già disponibile in italia ma non per tutti gli utenti

