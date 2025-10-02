Nuova stagione del talent show X Factor, in arrivo una grossa novità: cosa sta per cambiare nel programma Stiamo entrando già nel vivo di una avvincente e appassionante stagione televisiva, che come sempre riserverà sorprese ed emozioni per gli appassionati del piccolo schermo. Ripartono i programmi più amati su base quotidiana e settimanale dopo la. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - La novità sconvolge i telespettatori di X Factor, rivoluzione totale