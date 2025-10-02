La notte ruba in un negozio e il giorno dopo viene riconosciuto e arrestato
Incastrato dalle telecamere di un negozio e dai proprietari. Ladro maldestro torna dove aveva effettuato un furto e viene preso.Nella serata di martedì, personale della Polizia di Stato, ha tratto in arresto un uomo resosi responsabile della violazione dell’obbligo di dimora in un paese nella. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: notte - ruba
Sorbolo, nella notte sfonda la porta di un circolo e ruba due impianti musicali: denunciato 29enne
Accoltellato alle 4 di notte da un uomo che gli ruba il monopattino: grave 37enne
La Notte dei Serpenti, le pagelle: Delogu non ne sbaglia una (8), Lamborghini ruba la scena (9)
Fabio Carollo. YoungKill · paris (Extended Version). Ice non ruba solo i cuori.. ma pure i letti Buona Notte - facebook.com Vai su Facebook
Il tempo in #Ucraina non scorre. Si attende. Ogni notte, il suono delle sirene ruba il sonno e la serenità ai bambini. Noi usiamo ogni istante per proteggerli, offrendo rifugi sicuri e supporto psicologico. Non lasciamoli soli. - X Vai su X
Furto nel negozio in pieno giorno. Tredici martellate contro la vetrina, il titolare insegue i ladri: "Teppistelli maranza con la mazza" - Il proprietario ha provato a inseguire i malviventi, ma sono riusciti a scappare ... Come scrive today.it
Monreale, furto con scasso nella notte in via Venero in negozio di abbigliamento - Utilizzata una mazza per entrare all’interno del locale MONREALE, 18 settembre – Ladri in azione stanotte in via Venero, dove è stata fatta irruzione all’ ... Secondo monrealenews.it