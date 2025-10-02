La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della 21esima puntata

. Questa sera, giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 21esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Sevilay ha accettato un passaggio da Nazim perché la sua auto è in panne. Non avendo notizie di Sevilay, Nuh è fuori di sé, e quando poi la vede arrivare con Nazim va su tutte le furie. Dopo la reazione di Nuh, Sevilay è sul punto di lasciarlo, dicendogli che non ha intenzione di restare prigioniera delle sue gelosie. 🔗 Leggi su Tpi.it

