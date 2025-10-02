La notte nel cuore | cosa accadrà nella puntata di stasera anticipazioni

Stasera andrà in onda un altro imperdibile appuntamento con La notte nel cuore: tutte le anticipazioni dell'imperdibile puntata.

La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025

La Notte nel Cuore: anticipazioni del 15 e 20 luglio su Canale 5

La notte nel cuore, Sumru, Nuh e Melek smascherati: cosa succede ora

La notte nel cuore, anticipazioni 2 ottobre: Nuh punta la pistola contro Hikmet - Nuh scopre il terribile piano di Hikmet e la affronta con una pistola, mentre Samet lotta per la vita dopo un incidente: colpi di scena nella puntata del 2 ottobre. Segnala libero.it

La notte nel cuore, trame 1ª serie, ultimatum di Cihan a Melek: 'Devi scegliere me o Nuh' - Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Cihan, esasperato dalle continue provocazioni di Nuh, perderà il controllo dopo che il giovane colpirà Sevilay. Secondo it.blastingnews.com

