La notte nel cuore anticipazioni domenica 5 ottobre | Samet in tensione per la sua salute Melek tornerebbe a Berlino

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 5 ottobre 2025 alle ore 21:30 su Canale5. Nei nuovi episodi, Samet è in attesa dell'esito degli esami a cui i suoi familiari si sono sottoposti, Melek sogna di tornare a Berlino. Esma soffre per la reazione di Esat. 🔗 Leggi su Fanpage.it

