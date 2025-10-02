La notte dell' abbordaggio alla Flotilla | Se forzate il blocco fermeremo le imbarcazioni Fermati 22 italiani

« Diverse imbarcazioni della flottiglia Hamas-Sumud sono già state fermate e i loro passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano. Greta e i suoi amici sono sani e salvi», si legge sull'account X della diplomazia israeliana, che condivide un filmato in cui si vede un militare porgere una bottiglietta d’acqua all’attivista svedese. I componenti della Global Sumud Flotilla, invece,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

