La notte dell' abbordaggio alla Flotilla | diciannove barche bloccate fermati 22 italiani Arriva la prima nave nelle acque di Gaza
« Diverse imbarcazioni della flottiglia Hamas-Sumud sono già state fermate e i loro passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano. Greta e i suoi amici sono sani e salvi», si legge sull'account X della diplomazia israeliana, che condivide un filmato in cui si vede un militare porgere una bottiglietta d'acqua all'attivista svedese. I componenti della Global Sumud Flotilla, invece,.
La notte dell’abbordaggio: la flottiglia bloccata da navi israeliane. La Farnesina in azione
La notte dell’abbordaggio: la flottiglia bloccata da navi israeliane. Meloni segue vicenda
La notte dell’abbordaggio: la flottiglia bloccata da navi israeliane. Meloni segue vicenda da Copenaghen
Flotilla, l'abbordaggio live. Gli attivisti: «Almeno 19 navi intercettate, 23 proseguono verso Gaza». Tel Aviv: passeggeri verso Israele, stanno bene - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: sono 19 le navi intercettate dalla marina dello Stato ebraico, secondo gli attivisti, mentre 23 ...
Flotilla, news in diretta da Gaza: abbordaggio di Israele in corso, speranze per Mikeno: "Potrebbe aver rotto assedio". Tajani: "22 Italiani fermati" - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale