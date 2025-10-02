La seconda giornata degli Europei 2025, manifestazione che disputa in Francia fino a domenica, inizia con la prova del Team Relay riservata alla categoria juniores. Sul tracciato di Étoile-sur-Rhône-Étoile-sur-Rhône di 40 km la gara si conclude con la netta vittoria della Norvegia. Il sestetto norvegese, le squadre sono composte da tre uomini e tre donne, domina la gara e conquista, con pieno merito, il titolo continentale. La compagine scandinava taglia il traguardo con il tempo di 52’05”12, alla velocità media di 46,07 kmh, rifilando distacchi netti a tutte le rivali. Conclude la propria performance in seconda posizione e ottiene la medaglia d’argento la Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Norvegia domina la prova del Team Relay juniores agli Europei ciclismo