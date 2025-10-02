La nave Mikeno ha raggiunto le acque di Gaza | cosa vediamo dal tracker della barca della Flotilla

Mikeno, piccola imbarcazione della Global Sumud Flotilla, è riuscita a "bucare" la potente marina militare israeliana e a raggiungere le acque di fronte a Gaza: solo lì, dopo aver rotto l'assedio, sarebbe stata intercettata dall'IDF. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Global Sumud Flotilla, ultime notizie: ventuno imbarcazioni intercettate da Israele. Media turchi: “La nave Mikeno ha raggiunto le acque di Gaza” | DIRETTA LIVE

Nave Mikeno Gaza: la Flotilla sfida il blocco navale

noi tutti con la nave turca Mikeno... è la prima volta nella storia del blocco navale Israeliano che una nave civile entra nelle acque territoriali di Gaza, Palestina #Flottilla #GlobalSumudFlotilla #Flotilla #2ottobre - X Vai su X

Flotilla, aggiornamento live: una nave supera il blocco, è quasi a Gaza - Un colpo di scena clamoroso scuote la giornata: una delle navi della Global Sumud Flotilla è riuscita a superare il blocco navale israeliano ed è ormai a ridosso della Striscia di Gaza. Da alfemminile.com