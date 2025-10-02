La narrativa di Andrea Camilleri convegno internazionale a Roma

L’8 e il 9 ottobre, in collaborazione con l’Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della nascita di Andrea Camilleri, si svolgerà il convegno internazionale di studi – curato da Giovanni Capecchi, Felice Laudadio, Salvatore Silvano Nigro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

