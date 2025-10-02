La narrativa di Andrea Camilleri convegno internazionale a Roma
L’8 e il 9 ottobre, in collaborazione con l’Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della nascita di Andrea Camilleri, si svolgerà il convegno internazionale di studi – curato da Giovanni Capecchi, Felice Laudadio, Salvatore Silvano Nigro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Al Sant'Andrea di Roma apre un centro di medicina narrativa: "Mettiamo al centro il paziente"
Scadenza 30/09/2025 Andrea Torresano: Premio Letterario Nazionale di Narrativa e Poesia per romanzi, raccolte di poesie e racconti (opere edite e inedite) con premi in denaro e in pubblicazione
Prossimamente in casa Nua… "Ruveon" di Andrea Rundo, un'opera di narrativa contemporanea dal forte respiro internazionale, che intreccia elementi di horror soprannaturale e dark a un impianto narrativo ricco e coinvolgente. Ambientato in una picc
Andrea Camilleri, 6 settembre il compleanno centenario - In uscita una decina di libri di e su Camilleri, incontri, concerti, premi, convegni, spettacoli con al centro la personalità e l'opera del grande scrittore siciliano ormai entrato nella leggenda ... Scrive ansa.it
Buon compleanno Andrea Camilleri! Gli eventi per ricordarlo nel centenario - In tutta Italia, un ricco programma di eventi per ricordare la sua straordinaria e prolifica creatività Si moltiplicano in tutta Italia le ... Segnala iodonna.it