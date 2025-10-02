La musica dei Dago Red apre il weekend del Festival Lanciano in contemporanea | il programma completo

Chietitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due serate dedicate a musica e danza: è questo il menù del Flic - Festival Lanciano in Contemporanea, per il prossimo weekend di spettacoli. Si parte sabato 4 ottobre, alle ore 21, al Polo Museale Santo Spirito, con la musica dei Dago Red con Paola Ceroli, Giuseppe Mascitelli, Nicola Di Camillo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: musica - dago

