La musica dei Dago Red apre il weekend del Festival Lanciano in contemporanea | il programma completo
Due serate dedicate a musica e danza: è questo il menù del Flic - Festival Lanciano in Contemporanea, per il prossimo weekend di spettacoli. Si parte sabato 4 ottobre, alle ore 21, al Polo Museale Santo Spirito, con la musica dei Dago Red con Paola Ceroli, Giuseppe Mascitelli, Nicola Di Camillo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
?LIZARD PESCARA È PARTNER ARTISTICO DEL FESTIVAL LANCIANO in CONTEMPORANEA. In qualità di partners abbiamo stipulato una CONVENZIONE PER I SEGUENTI EVENTI MUSICALI: ? 04 Ottobre 2025 DAGO RED Polo Museale S.Spirit - facebook.com Vai su Facebook
