la mummia universal vuole il revival del franchise con brendan fraser

La casa di produzione starebbe pesando di riportare al successo il celebre franchise comedy-horror nuovamente con Fraser protagonista A quanto pare, la Universal sarebbe fermamente intenzionata a riportare in vita il franchise de La Mummia con Brendan Fraser protagonista, che alla fine degli anni '90 aveva conquistato il box-office con tre lungometraggi e uno spin-off. Nel frattempo, il prossimo anno, un nuovo film de La Mummia approderà nelle sale e per la prima volta non sarà prodotto né distribuito da Universal Pictures. Stiamo parlando del film Blumhouse diretto da Lee Cronin. Il franchise con Fraser era uno dei più amati in quegli anni e anche se il terzo capitolo, La tomba dell'imperatore dragone, e lo spin-off con Dwayne . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

