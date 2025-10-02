La mobilitazione per la Flotilla Cinquemila in corteo fino a Cadorna | Oggi Loreto domani sciopero
Social. Siti web. Notiziari tv. Tutti collegati dalla prima serata di ieri per avere notizie delle imbarcazioni dirette a Gaza e agire di conseguenza. L’appuntamento, convocato nei giorni scorsi, è alle 18 in piazzale Loreto: "Se toccano la Flotilla, blocchiamo tutto", l’avviso ai naviganti condiviso da collettivi e centri sociali. Non si presenta nessuno, polizia e carabinieri smobilitano poco dopo le 20: restano solo due mezzi dell’Arma a monitorare corso Buenos Aires. Gli aggiornamenti si rincorrono in tempo reale online, alle 19.44 gli attivisti della barca Alma comunicano l’inizio dell’abbordaggio da parte delle forze militari israeliane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La mobilitazione per la Flotilla. Cinquemila in corteo fino a Cadorna: "Oggi Loreto, domani sciopero" - Manifestazione convocata “d’urgenza“ dopo le notizie sull’abbordaggio della Marina Israeliana. Come scrive ilgiorno.it
Proteste pro Pal a Milano, cinquemila in corteo da piazza Scala. Bloccati nella notte i binari della stazione Cadorna: «Pronti a bloccare il Paese» - Bandiere palestinesi tra i binari, chiusa la fermata del metrò. Secondo milano.corriere.it