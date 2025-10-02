La mobilità del domani passa dai treni

Il futuro della mobilità passa dai treni, e sarà improntato sostenibile, sicuro e altamente tecnologico. Se ne è parlato alla dodicesima edizione di Expo Ferroviaria, la fiera internazionale biennale dedicata alle tecnologie, ai prodotti e ai sistemi ferroviari. È stata un’occasione di confronto per l’intero comparto ferroviario, offrendo a operatori, istituzioni e aziende uno spazio per analizzare le tendenze del settore e i futuri scenari della mobilità. Ospitata nei padiglioni 9 e 11 di Fiera Milano Rho, dal 30 settembre al 2 ottobre, la manifestazione ha visto la partecipazione del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, insieme a esponenti istituzionali come l’Assessora alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi, l’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Lombardia Franco Lucente e l’Assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Claudia Maria Terzi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

