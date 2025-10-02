La mia unica ragione di vita Enrica Bonaccorti e il tumore quelle parole strazianti

Enrica Bonaccorti è tornata davanti alle telecamere dopo mesi di silenzio. La conduttrice, che quattro mesi fa ha ricevuto una diagnosi difficile, ha scelto di allontanarsi dai social e dalla tv per affrontare in privato l’inizio delle cure. Ora ha deciso di condividere con il pubblico il suo percorso, raccontando con sincerità il suo stato d’animo e chiedendo scusa a chi l’ha vista sparire senza spiegazioni. Il suo ritorno è iniziato con un post su Instagram, pubblicato due giorni fa, seguito ieri sera da un’intervista al Tg1. “Mi sono come congelata, non ho paura né tristezza, ma un’assenza. Come un lungo letargo a occhio aperti”, ha dichiarato Bonaccorti, descrivendo la sensazione di vivere sospesa in una bolla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “La mia unica ragione di vita”. Enrica Bonaccorti e il tumore, quelle parole strazianti

Enrica Bonaccorti parla del tumore al Tg1: “Una tegola in testa. Mia figlia, unica ragione di vita” - Dopo il post di pochi giorni fa, la conduttrice racconta in tv la sua situazione. Da msn.com

