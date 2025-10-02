La mia amica Eva recensione | Cesc Gay scrive un’eccellente commedia sul gioco dell’amore… a 50 anni

La nostra recensione de La mia amica Eva, adorabile commedia romantica scritta e diretta da Cesc Gay: il gioco dell’amore a 50 anni, con una meravigliosa Nora Navas e una sceneggiatura da incorniciare. Cesc Gay è uno dei più amati e popolari registi spagnoli e La mia amica Eva dimostra una volta di più il suo notevole talento. La commedia romantica da lui scritta e diretta rappresenta una riflessione allegra ma assolutamente non banale sul tempo che passa e sul coraggio necessario per rimettere in discussione la propria vita. Nora Navas brilla nel ruolo di Eva grazie alla sincerità della sua interpretazione, in un film che si fa notare per la sua scrittura eccellente e per la perfetta gestione del binomio ironiariflessione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - La mia amica Eva, recensione: Cesc Gay scrive un’eccellente commedia sul gioco dell’amore… a 50 anni

In questa notizia si parla di: amica - recensione

La mia amica Eva, la recensione della commedia romantica spagnola

Il Barman virtuale di Thriller Café presenta la recensione di "Le escluse" di @nicolas_feuz edito da @baldinicastoldi a cura di @readaholic76 Svizzera occidentale. Una ragazzina si suicida in circostanze misteriose. Un’altra coetanea, amica per la pelle della Vai su Facebook

La mia amica Eva, la recensione della commedia romantica spagnola - La mia amica Eva la recensione del film catalano diretto da Cesc Gay con Nora Navas su una donna che vuole ritrovare l'emozione dell'amore a 50 anni ... Lo riporta comingsoon.it

La mia amica Eva, una commedia garbata sul cambiamento e su una donna che molla tutto a 50 anni - Eva è una consulente editoriale spagnola che sta per compiere 50 anni e un giorno per caso, durante una trasferta di lavoro a Roma e una chiacchierata con uno sceneggiatore sconosciuto, si rende conto ... Segnala mymovies.it