La mia amica Eva la crisi sentimentale dei 50 anni tra lampi almodovariani e scintille comiche alleniane

“Voglio tornare ad innamorarmi”. La crisi (sentimentale) dei 50 anni spiegata (e raccontata) bene. Ci voleva un’operetta ironica e garbata come La mia amica Eva dello spagnolo Cesc Gay per evocare un passaggio della vita adulta, una specie di sliding doors stagionato, che emana sapore di boomer e malinconica incertezza. Eva ( Nora Ravas ) sta per compiere 50 anni. Sposata da 25 anni con un bel signore, due figli, lavoro senza fronzoli intellettuali nell’editoria catalana, mentre si trova a Roma per lavoro ad un tavolo della colazione dell’albergo incontra Alex, un simpatico gujonista (sceneggiatore ndr), che è poi Rodrigo de la Serna (“quanti argentini ci sono a Barcellona”), l’Alberto Granado di I diari della motocicletta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La mia amica Eva, la crisi sentimentale dei 50 anni tra lampi almodovariani e scintille comiche alleniane.

