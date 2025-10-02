la mercedes cla elettrica alle prese col grande raccordo anulare dieci giri e 700 km con una sola ricarica

Dal circuito di Nardò al Grande Raccordo Anulare di Roma. Mercedes-Benz ha scelto due anelli simbolici e molto diversi per raccontare il presente e il futuro della sua strategia elettrica. Dopo i 25 primati ottenuti la scorsa estate dalla AMG GT XX sulla pista pugliese, la sfida si è spostata sulla strada simbolo del traffico pendolare della Capitale con la nuova CLA 250+. La berlina elettrica ha completato dieci giri del Grande Raccordo Anulare – 68 chilometri l’uno, per un totale di oltre 700 – mantenendo una media di 85 kmh e con 30 chilometri di autonomia residua. Una dimostrazione concreta della capacità della vettura di coniugare efficienza e fruibilità quotidiana, grazie a un’ autonomia WLTP di 792 km e alla nuova architettura elettrica a 800 volt che riduce sensibilmente i tempi di ricarica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

